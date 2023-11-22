ضبط 3 مركبات كانت تسير بلا لوحات أرقام

وطنا اليوم:أكد مندوب إدارة السير أن توزيع مجموعات السير على المداخل والشوارع الرئيسية منذ ساعات الصباح الباكر، أسهم في إنسيابية مطلقة للحركة المرورية، إضافة إلى تنفيذ خطة أمام المدارس والجامعات.

وأوضح في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وخلال الجولة الصباحية لمجموعات السير تم رفع الإعاقات المرورية على بعض الشوارع الرئيسية والتي تمثلت بتعطل مركبات أعلى جسر النهضة وما بعد جسر القصور باتجاه الداخلية، إضافة إلى تعطل آلية ثقيلة على إشارات المصدار حيث تم وبشكل احترافي التعامل مع الأعطال كافة وفي زمن قياسي.

ودعا مندوب إدارة السير المواطنين، إلى تفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.

من جانبه قال مندوب الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على إنسيابية حركة السير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وأضاف خلال التقرير المروري الصباحي أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات ما بعد جسر المطار باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة متوسطة وتم إسعافها إلى مستشفى النديم الحكومي وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في الموقع.

وأوضح أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من المخالفات وكان أبرزها ضبط ثلاث مركبات تسير دون لوحات أرقام أمامية وخلفية وتم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم وتحويلهم إلى المركز الأمني المختص لأجراء اللازم، كما تم ضبط مركبة على طريق المطار بمخالفة التلاعب وتزوير أرقام المركبة الأمامية والخلفية وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.

وقال إنه تم تقديم العديد من المساعدات الإنسانية للسائقين أبرزها تقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة.

وأكد أن المحطات الأمنية على استعداد تام لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـ24 ساعة داعيا إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك