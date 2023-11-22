5 شهداء في قصف مسيّرات الاحتلال لمخيم طولكرم

وطنا اليوم:تحدثت أنباء عن ارتقاء 5 شهداء، وإصابة عدد من الفلسطينيين جرى اعتقال أحدهم بعد اقتحام قوات الاحتلال لقسم الطوارئ بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر الأربعاء، في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للفلسطينيين في مخيم طولكرم.

وأكدت وكالة الأنباء الفسطينية “وفا”، استشهاد 5 فلسطينيين، دون أن يتسنى تأكيد ذلك من قبل مصادر صحية جراء محاصرة قوات الاحتلال لمستشفيات طولكرم، ومحاولاتها اختطاف جثامينهم واعتقال المصابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيّرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل، بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين.

في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الإسراء التخصصي، واقتحمت ساحة طوارئ مستشفى الشهيد ثابت، وفتشت سيارات الإسعاف التي تقل مصابي المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال، منتصف ليل الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح بنايات عدة في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين إلى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ”العنيفة”.

وأحدث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم طولكرم، دمارا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية وممتلكات المواطنين.