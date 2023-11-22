قطر تعلن عن اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة وتبادل أسرى في غزة

وطنا اليوم:أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

في المقابل رحب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق إطلاق سراح الأسرى الذي أُعلن عن التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة ومعقدة.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله “أرحب بالاتفاق الرامي لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل”، وأضاف أن الاتفاق يجب أن يعيد أيضا المزيد من الأميركيين