حماس تكشف تفاصيل بنود الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت حركة حماس تفاصيل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والتي أعلنت عنها قطر رسميا، بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس إنه بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة، يتم بموجبها:

أولا: وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

ثانيا: إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

ثالثا: إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

رابعا: وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام.

خامسا: وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

ساديا: خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

سابعا: ضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين.

وأضافت حماس أن “بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها”.

وتابعت: “إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان. ونَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله”.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي

من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على صفقة التبادل مع “حماس”، والتي بموجبها يتم الإفراج عن 50 محتجزا من قبضة المقاومة في قطاع غزة، مُقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

وأعلن بيان الحكومة نتيجة التصويت فقط. وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن حزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه وزير المالية سموتريتش، وافق على الصفقة رغم أنه أعلن معارضته لها. وصوت ضد الصفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب “العظمة اليهودية”.