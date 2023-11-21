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برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح طرد السفير وقطع العلاقات مع الاحتلال

منذ 18 ثانية
برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح طرد السفير وقطع العلاقات مع الاحتلال

وطنا اليوم:طالب البرلمان في جنوب أفريقيا، من الحكومة إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، بسبب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وصوتت أغلبية مكونة من 248 عضوًا في الجمعية الوطنية لصالح القرار غير الملزم بعنوان “إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب إفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل” الذي قدمه المشرع جوليوس ماليما.
يأتي التصويت في أعقاب تدهور كبير في العلاقات الثنائية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، التي وصف رئيسها، سيريل رامافوسا، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية”.
وتستضيف بريتوريا اجتماعا افتراضيا لمجموعة البريكس – وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – بهدف صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويدعو برلمان جنوب أفريقيا “الحكومة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وأن تلتزم إسرائيل بالمفاوضات الملزمة التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يجب أن تكون نتيجتها سلاما عادلا ومستداما ودائما”، كما جاء في الاقتراح. .
وتقول أيضًا إن الفلسطينيين عانوا من “الفصل العنصري” من قبل إسرائيل.
واستدعت بريتوريا جميع دبلوماسييها من إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت أيضا سفيرها في بريتوريا للتشاور


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