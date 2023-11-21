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الكيان: خطوةٌ صغيرةٌ جدًا تفصل بين العلاقات المتأزمة وإلغاء اتفاق السلام مع الأردن

منذ ساعة واحدة
الكيان: خطوةٌ صغيرةٌ جدًا تفصل بين العلاقات المتأزمة وإلغاء اتفاق السلام مع الأردن

وطنا اليوم:نقلت الصحفية الإسرائيلية سمدار بيري في مقالة لافتة لها عبر صحيفة يديعوت أحرونوت، قول أحد كبار المسؤولين في الاحتلال بإن “خطوة صغيرة فقط، صغيرة جدًا، تفصل الآن بين التدهور الخطير في العلاقات مع الأردن وانقطاعها التام”.
وقالت بيري، “أعضاء مجموعة إسرائيلية من كبار المسؤولين السابقين والحاليين، الذين يجتمعون عادة مع نظرائهم الأردنيين، رفعوا أيديهم هذا الأسبوع في حالة من اليأس”.
وأضافت، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي “لم يكن يومًا من محبينا” قد أعلن إلغاء اتفاقيات الطاقة الشمسية (الأردنية) مقابل المياه المحلاة (من إسرائيل). فليس من الواضح بعد كيف سيتدبر الأمر الأردنيين من دون المياه: ربما يتم تعبئة سوريا، أو اتحاد الإمارات في الخليج”.
ونقلت تصريحات الصفدي بشأن قوله بأنّ اتفاق السلام مع الأردن “ليس أكثر من وثيقة يمكن وضعها في الدرج، وقد يثير الغبار”.
ولفتت المقالة إلى أن الأردن يعتزم ارسال مستشفيين إلى جنين وأريحا، بعدما قام بإرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة، وآخر إلى نابلس.
وختمت: في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت الاتصالات ستستمر، وبأي طريقة، وبأي مزاج


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