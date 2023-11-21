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الاحتلال يستهدف محيط محطة توليد الكهرباء بغزة

منذ ساعتين
الاحتلال يستهدف محيط محطة توليد الكهرباء بغزة

وطنا اليوم:استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته “الجزيرة”.
وقالت إن غارات الاحتلال استهدفت مناطق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ46 على التوالي، واستهدافه المدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل، في قصف الي المتواصل على القطاع، برا وبحرا وجوا، منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن “الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة”.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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