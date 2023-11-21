وفاة طالبة بكلية الكرك الجامعية دهسا

وطنا اليوم:توفيت طالبة تدرس في كلية الكرك الجامعية عمرها (22) عاما جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة وقع بالقرب من دوار مدين على طريق الكرك -جامعة مؤته.

واسعفت الطالبة إلى مستشفى الكرك الحكومي حيث اجريت لها المداخلات الطبية اللازمة في محاولة لانقاذ حياتها لكنها توفيت.

وتم تحويل جثمانها إلى مركز طب شرعي اقليم الجنوب بمدينة الكرك حيث تولت لجنة من الاطباء الشرعيين في المركز الكشف عليه لتحديد سبب الوفاة التي تبين انها نتجت عن النزف الدموي جراء الاصابات المتعدد في الجسم