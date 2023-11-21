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كتائب القسام تخترق القناتين الثانية والعاشرة العبرية

منذ ساعة واحدة
كتائب القسام تخترق القناتين الثانية والعاشرة العبرية

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، أنها اخترقت بث القناتين الثانية والعاشرة العبريتين ردا على قرصنة الاحتلال.
وقالت كتائب القسام عبر إحدى قنواتها على تطبيق “تيليغرام”، إنها بثت رسالة تهديد لسلاح المدرعات الصهيوني.

سايبر طوفان الأقصى
وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “سايبر طوفان الأقصى” أعلنت أنها تمكنت من اختراق موقع وزارة الدفاع لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المجموعة إنها حصلت على قوائم خطيرة جدا ومهمة وتعود لفرقة الشمال، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يتمكن من الوقوف في وجه “الطوفان الإلكتروني”.
وأضافت المجموعة في مقطع مسجل: “لقد وعدناكم وها نحن لقد وعدنا ونبشركم يا شعب غزة والعزة يا شعبنا الفلسطيني ويا شعوب العالم، نحن سايبر طوفان الأقصى استطعنا اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية التي لم تستطع الوقوف أمام طوفانا الإلكتروني، حيث حصلنا على قوائم خطيرة جدا ومهمة تعود لفرقه الشمال كما تسميها وزارتكم، هذه القوائم تضم أكثر من أحد عشر ألف اسم جندي ومجند وضابط من فرقة الشمال، هذه القوائم تضم معلومات دقيقه جدا وتفصيلية عن الضباط والجنود ونحن اليوم في سايبر طوفان الاقصى بتنا نعرف عنكم كل شيء، صوركم الشخصية ارقام هواتفكم ايميلاتكم أماكن سكنكم أرقامكم العسكرية مناصبكم في الجيش ومعلومات أخرى أكثر خطورة سنكشف عنها لاحقا


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