النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظمان ورشة لتحديد أولويات المشاريع المتعلقة بالمناخ لقطاع النقل

وطنا اليوم:افتتحت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الثلاثاء اعمال ورشة العمل التشاركية الهادفة الى تحديد أولويات المشاريع الخاصة بقطاع النقل ضمن مبادرة المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتهدف الورشة التي تستمر ليومين ايضا الى رفع قدرات العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يخص التمويل المناخي، حيث يشارك في الورشة ممثلين لوزارات ومؤسسات رسمية وهيئات ذات العلاقة.

وقالت وزارة النقل في بيان صحافي اليوم الثلاثاء: في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم بشكل عام والاردن ، وفي سبيل مواجهة التغير المناخي الذي بات الجميع يلمس أثره سواء بارتفاع درجات الحرارة وتأخر الموسم المطري والفيضانات وغيره من الاثار والمخاطر البيئية، فلا بد من اتخاذ الإجراءات التي تساعد على التكيف مع التغير المناخي.

واضاف البيان: أن الأمر لم يعد رفاهية او خيارا بل هو السبيل الأكثر نجاعة للمضي قدما في نهج التعافي الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، وذلك تأكيدا لما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنت خارطة طريق في مجال النمو المستدام والشامل والبعد البيئي لكافة القطاعات في المملكة.

وخلال الكلمة الترحيبية التي ألقتها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، السيدة رندة ابو الحسن، نوهت بدور ورشة العمل في توطيد الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العام والحكومة لتحقيق النتائج المرجوة في مختلف القطاعات الحيوية ومستقبل أكثر استدامة للأردن. وأضافت الممثلة المقيمة أن هذا التدريب والذي يتم تنظيمه ضمن إطار مشروع (UNDP Climate Promise)، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الجهود الوطنية للتحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) والانتقال الفوري إلى مرحلة تنفيذ إجراءات فعالة للتصدي للتغير المناخي في المنطقة.

وتضمن برنامج الورشة، عدة محاور تركز على الخروج بفهم شامل للتمويل المناخي، وأدوات تمويل المناخ وتقييم مبادرات ومشاريع تمويل المناخ في الاردن الخاصة بقطاع النقل، الى جانب التعرف على التمويل المختلط للاستفادة من موارد القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل والتعرف على أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص كما تتضمنت الورشة إرشادات بشأن عملية تقديم الطلبات لمشاريع تمويل المناخ