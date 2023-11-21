بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير‎

منذ 3 ساعات
بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير‎

وطنا اليوم:استقبل بنك القاهرة عمّان عملاءه في مقرّ فرعه الجديد في ابو نصير الذي جرى نقله إلى موقع استراتيجي وسهل الوصول إليه.
وبدأ بنك القاهرة عمّان استقبال عملائه في الموقع الجديد الكائن في ابو نصير – حي المحبة – شارع عماد حمد النوايسة – بناية رقم 4 .
وفر الفرع الجديد بمكانه المميز و السهل الوصول اليه جهازي صراف آلي أحدهما للسيارات لإنجاز الخدمة المصرفية بسرعة ويسر وضمان تقديم خدمات مصرفية على مدار الساعة دون حصول ارباكات او ازدحامات في حين وفر الفرع لعملاءه مواقف كافية وآمنة لإ نجاز معاملاتهم المصرفية .
وتحاكي التصاميم الداخلية للفرع الجديد الهوية المؤسسية للبنك وما يوفّره من وسائل راحة وأمان وانسيابية في العمل تختصر على عملائه الوقت والجهد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:08

“العمل الإسلامي” يثمن إرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لغزة

16:33

مصر تعلن استعدادها لرد حاسم حال نزوح الفلسطينيين إلى سيناء

16:21

وفاة طالبة بكلية الكرك الجامعية دهسا

16:12

الصحة النفسية: ما هي حالة “الرفاه” التي يحياها الناس الان في غزة وكيف “يتأقلمون”عليها إذا لم يموتوا؟

16:06

الملك: المضي في مشروع الناقل الوطني للمياه أولوية وطنية

16:03

شاهد : حادث مثير في إسطنبول.. سطو على متجر مجوهرات بالـريموت

15:54

وزراء يطالبون مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

15:44

كتائب القسام تخترق القناتين الثانية والعاشرة العبرية

15:11

القيسي : القطاع السياحي منيع وسيتجاوز انخفاض الحجوزات

14:57

النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظمان ورشة لتحديد أولويات المشاريع المتعلقة بالمناخ لقطاع النقل

14:47

مهيدات يترأس جلسة ويحاضر خلال الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط

14:34

الصفدي: انتصرنا لفلسطين بسحب سفيرنا من الكيان المحتل

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023