استشهاد صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في لبنان

وطنا اليوم:استشهد 4 أشخاص لبنانيين الثلاثاء، من جراء عدوان إسرائيلي وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (NNA).

وفي التفاصيل، قالت الوكالة إنّ مسنة تبلغ من العمر 80 عاما استشهدت وأصيبت حفيدتها (سورية الجنسية) بجروح في عدوان إسرائيلي على منزل في قرية كفركلا جنوبي لبنان.

وأضافة أنّ المصابة نقلت إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.

كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 3 لبنانيين هم (صحافيان ومدني) في قصف معادٍ لمثلث طيرحرفا الجبين.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فريقا صحفيا في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وإصابة 5 صحفيين آخرين منهم مراسلة ومصور الجزيرة

بدورها، نعت قناة الميادين اللبنانية مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة ما وصفته باستهداف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان حزب الله، عن استهداف مقاتليه منزلا يتمركز فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، المقابلة للحدود الفلسطينية مع لبنان.

في المقابل، قصفت قوات الاحتلال بشكل متقطع، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبّونة وجبل العلام جنوب لبنان، وفق الوكالة اللبنانية.

وكشف الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد مواطنة وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن “الطيران المعادي أغار على المنازل المأهولة في بلدة كفركلا، ما أدى إلى استشهاد المواطنة لائقة سرحان (80 عاما)، وإصابة حفيدتها آلاء القاسم (سورية الجنسية) بجروح، نقلت على إثرها الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة”.

وذكرت مصادر محلية أيضا، أن قصف معاد لمثلث طيرحرفا الجبين، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة لبنانيين بينهم صحفيان.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة الشهر المنصرم، تشهد الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات متواصلة بوتيرة متفاوتة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد العشرات من مقاتلي الجماعة اللبنانية.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ46 على التوالي، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ30 ألفا آخرين بجروح مختلفة