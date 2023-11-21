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الاحتلال يقصف مشفيي الإندونيسي والشفاء بشكل مباشر

منذ 4 ثواني
الاحتلال يقصف مشفيي الإندونيسي والشفاء بشكل مباشر

وطنا اليوم:قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة إن دبابات الاحتلال وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الصحة بغزة أن جميع مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة وأنها تنسق مع الأمم المتحدة لإخلاء المستشفى الإندونيسي المحاصر
وقال تلفزيون فلسطين، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمّر أجزاء منه، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023 وحتى الآن.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” فإن مجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.
ويعود تأسيس المجمع لعام 1946 (قبل النكبة وإعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي) في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.
ويضم المجمع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على 500-700 سرير.


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