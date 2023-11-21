وول ستريت: إسرائيل تتجاهل دعوات واشنطن وتنشر 100 ألف جندي على حدود لبنان

وطنا اليوم:كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن إسرائيل حشدت آلاف الجنود على حدودها مع لبنان، ما يهدد بفتح جبهة حرب مع حزب الله المسلح الذي يمتلك قدرات عسكرية أقوى من التي لدى المقاومة الفلسطينية، في وقت تدعو فيه واشنطن الاحتلال إلى تهدئة الأمور في لبنان.

نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

فيما قالت الصحيفة الأمريكية إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية قامت بإجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من 42 مستوطنة بالقرب من الحدود اللبنانية رسمياً بسبب مخاوف من هجمات “حزب الله”.

ويأتي هذا بعد أن أعلن “حزب الله” اللبناني، استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية شمالي إسرائيل، مؤكداً تحقيق “إصابات مباشرة”، وأفاد الحزب في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن عناصره “استهدفوا منزلاً في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة”.

وأضاف أن ذلك يأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على استهداف العدو للمنازل في القرى الجنوبية”، وفق البيان.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي على بيان “حزب الله”.

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع، فجر وصباح الثلاثاء، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبّونة وجبل العلام (جنوب لبنان)، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن إسرائيل رفعت، ليل أمس، من وتيرة تعدّياتها على المدنيين والأهالي والمواطنين، حيث استهدفت بالقصف المدفعي أهدافاً مدنية ومنازل مأهولة في قرى حدودية.

ويشار إلى أنه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وعقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال “حزب الله”، وفق تصريحات وبيانات عدة، إنه لن يقف على الحياد، وسيدعم المقاومة الفلسطينية من خلال عمليات يشنها ضد مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

ومنذ 45 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فيما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

فيها ارتفع عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 13 ألفاً و300، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان: “بلغ عدد الشهداء أكثر من 13300، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة”. وزاد أن “عدد الإصابات تجاوز 31 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء”.

وكانت أحدث حصيلة للمكتب الإعلامي، الأحد، حيث وصل العدد إلى “13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء”