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المنخفض يرفد السدود بـ6.7 مليون متر مكعب من المياه

منذ ساعتين
المنخفض يرفد السدود بـ6.7 مليون متر مكعب من المياه

وطنا اليوم:خزنت السدود في الأردن نحو 7 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير، وفقا ما أعلنت وزارة المياه والري.
وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي بلغ نحو6,7 مليون متر مكعب.
وأضافت أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ15 ارتفع إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 25 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
والاثنين، قالت وزارة المياه إن مجموع ما دخل السدود من مياه الأمطار وجريان الأودية في 24 ساعة بلغ نحو 3,761 مليون متر، ليبلغ التخزين الكلي في السدود الـ15 الرئيسية 68,503 ملايين متر مكعب، ما نسبته 23.78 في المئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.
وأضافت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح الاثنين أعلاها في سد الفيدان/وادي عربة الذي دخله 1.315 مليون متر مكعب، حيث وصل إلى أقصى طاقة تخزينية البالغة 3.306 ملايين متر مكعب بنسبة 100 في المئة، حيث دخل في سد الملك طلال 684.330 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 37.3 في المئة، وسد الموجب 542 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 74 في المئة


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