الحوثيون يكشفون عن شروطهم للإفراج عن السفينة المخطوفة

وطنا اليوم:اشترط قيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة وإدخال الغذاء والمياه لسكان القطاع، مقابل الإفراج عن سفينة الشحن التي استولت عليها الجماعة، الأحد، في البحر الأحمر.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله” محمد علي الحوثي، عبر “إكس” (تويتر سابقاً) معلقاً على مطالبة أمريكا للجماعة بالإفراج عن سفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها: “إذا أوقفت وكفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكنها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

وأضاف: “ما قامت به البحرية يقصد (القوات البحرية التابعة للجماعة) يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل”.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الأمريكية على لسان محدثها ماثيو ميلر، جماعة “أنصار الله” بـ”الإفراج الفوري” عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، معتبرة “استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، مشيرة إلى “أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية”

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وارتقى أكثر من 13,300 شهيد منذ السابع من تشرين الأول، بينهم 5,600 طفل، و3,550 امرأة، حسبما نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأكد المكتب الإعلامي بغزة، وقوع أكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال من بينهم 75% من الأطفال والنساء.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك (60) صحفياً.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 390 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين