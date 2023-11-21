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عقاريون : تراجع الطلب على الشقق بنسبة تجاوزت 70 بالمئة منذ بداية العدوان

منذ 3 ساعات
عقاريون : تراجع الطلب على الشقق بنسبة تجاوزت 70 بالمئة منذ بداية العدوان

وطنا اليوم:طالب عقاريون الجهات المختصة بالعمل على تقديم حزم تحفيزية للقطاع العقاري في ظل حالة التراجع التي شهدها منذ بداية العام الحالي وحتى الفترة الحالية.
ولفتوا في احاديث الى ان القطاع العقاري تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي اضافة الى تداعيات حرب غزة والتي زادت من التراجع موضحين انه وفي حال استمرار الحرب على غزة فان الانعكسات السلبية ستزداد على القطاع خلال الاشهر المقبلة.
وأظهر تقرير دائرة الأراضي والمساحة، تمركز بيوعات الأراضي والشقق خلال العشرة الشهور الماضية في عمان والزرقاء.
وبحسب التقرير، تمركزت بيوعات الأراضي حسب الأحواض خلال تلك الفترة في حوض المدينة بقرية عمان بعدد 489 قطعة أرض، ثم في حوض البتراوي الجنوبي بالزرقاء بـ 347 قطعة، يليه حوض البلد في قرية المسيطبة جنوب عمان بـ265 قطعة.
وأظهر التقرير انخفاضا في القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال 10 الشهور من العام الحالي بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 172 مليون دينار.
واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود انه وحسب تقرير دائرة الاراضي والمساحة فان هناك تراجع ملحوظ في القطاع العقاري منذ بداية العام الحالي وحتى الفترة الحالية.
واشار الداوود الى ان تداعيات حرب غزة انعكست ايضا على القطاع حيث انها زادت من حجم التراجع في الطلب على الشقق والاستثمار في القطاع من جهة اخرى.
وطالب الداوود الجهات المختصة تقديم اجراءات تحفيزية للقطاع في ظل الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وفي ظل تداعيات حرب غزة.
ولفت الى الطلب على الشقق السكنية منذ بدأ الحرب على غزة بدأ يشهد انخفاض ملحوظ لافتا الى ان الطلب على الشقق تراجع بنسب تجاوزت ال 70 بالمئة منذ بداية الحرب على غزة.
واكد المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني ان القطاع العقاري شهد تراجع ملحوظ منذ بداية الحرب على غزة وحتى الفترة الحالية مبينا انه وفي حال استمرار الحرب على غزة فان القطاع سيشهد مزيد من التراجع.
ولفت الكيلاني الى ان تصاعد التوترات التي شهدتها غزة انعكست على القطاع العقاري بشقيه الطلب من جهة والاستثمار من جهة اخرى


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