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إسرائيل تعطى ضوءا أخضر لصفقة أسرى وتسرح آلاف الجنود

منذ 3 ساعات
إسرائيل تعطى ضوءا أخضر لصفقة أسرى وتسرح آلاف الجنود

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان” مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.
وأضافت الهيئة أن إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب حماس.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه “يعتقد” أنّ التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكاً”، بحسب ما أعلنت واشنطن بوست.
وعلى هامش حفل أقيم في البيت الأبيض، رد بايدن على سؤال لأحد الصحفيين “هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟”، فأجاب الرئيس الأميركي “أعتقد ذلك”.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتقليص حجم قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الثاني الماضي.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أنه جرى تسريح الآلاف من الجنود دون إشعار رسمي، بعد أن استدعت إسرائيل جميع جنود الاحتياط البالغ عددهم 360 ألف، عقب عملية طوفان الأقصى


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