الدبابات تحاصر المستشفى الإندونيسي ومولداته تعمل بزيت الطعام

وطنا اليوم:منذ أكثر من شهر ونصف، تتواصل الحرب في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، فيما لا تظهر أي بادرة أمل في وقف وشيك لإطلاق النار، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وفي آخر التطورات، بتجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الإندونيسي، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في قطاع غزة.

هذا ونقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم عن وزارة الصحة في غزة قولها إن الدبابات الإسرائيلية تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال القطاع. وأضافت الوزارة أنها تشغل مولدات المستشفى الإندونيسي الآن بزيت الطعام.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ 200 مريض تمّ إجلاؤهم الاثنين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات على تعرّض المستشفى لقصف إسرائيلي دام.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب، أشرف القدرة، إنّ 200 شخص تمّ إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع. وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي “يحاصر” المستشفى الإندونيسي.

وتابع: “نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمّع الشفاء”، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة، حيث تجري القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش منذ الأربعاء.