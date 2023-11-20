أبو عبيدة: استهدفنا 60 آلية عسكرية صهيونية خلال 3 أيام

وطنا اليوم:قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: “في اليوم الـ45 من معركة طوفان الأقصى نبرق بالتحية لشعبنا الصامد الذي يعلم الأمة معاني الصمود والفداء.”

وأضاف: “تمكّن مجاهدونا من استهداف 60 آليّة عسكرية صهيونية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند، ومعظم الاستهدافات بقذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي والشواظ والتاندم 85 في الشيخ رضوان وبيت لاهيا والزيتون والتوام، ونفذنا عددًا من العمليات النوعية التي أوقعت قتلى بشكل مباشر، وقد أوقع مجاهدونا عدة إصابات محققة أهمّها استهداف قوّة راجلة السّبت جنوب غرب مدينة غزة، وعاد مجاهدونا لقواعدهم بسلام”.

وقال: “تمكنت قوة النخبة مكونة من 25 مجاهدًا الأحد، من مهاجمة الجنود في مستشفى الرنتيسي الذي أخلاه الاحتلال، وعاد 24 من مجاهدينا لقواعدهم بسلام”، مشيرًا إلى أنّ “الاحتلال يقصف آلياته بعد عجزه عن سحبها بعد تدميرها وإعطابها”.

ورجح أبو عبيدة أن الاحتلال قصف قوات له على الأرض، ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.

وأضاف: “الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر، والعدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا”