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14 سيدة ضمن الكادر الطبي في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

منذ 4 ساعات
14 سيدة ضمن الكادر الطبي في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

وطنا اليوم:يضم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في مدينة خان يونس الذي دخل قطاع غزة المحاصر، الاثنين، 14 سيدة من ضمن الكوادر الطبية الأردنية العاملة في المستشفى العسكري.
وقال مصدر عسكري ، إن 14 سيدة تعمل في المستشفى الذي يعد الأول في الدخول للقطاع منذ الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول.
ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
ويعد المستشفى في خان يونس في جنوب القطاع ثاني منشأة طبية أردنية في القطاع بعد المستشفى الميداني العسكري الأردني غزة/ 76، العامل في شمال القطاع المحاصر.
ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية إضافة إلى إداريين، تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.
وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى.


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