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مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي في معارك غزة

منذ 4 ساعات
مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي جديد في المعارك الضارية شمالي غزة ليرتفع عدد القتلى اليوم الاثنين إلى 3.
وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن الجندي الذي قتل هو الرقيب إيتان ديشون (21 عاما) من لواء جفعاتي
وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين شمال قطاع غزة، وقال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب دفير بارزاني 20 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب ينون تمير 20 عاماً من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 388 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر


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