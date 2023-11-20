اجتماع نيابي مرتقب مع وزير الطاقة لمراجعة اتفاقية الغاز الاسرائيلي

وطنا اليوم:أكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، مناديا على الدوام بوقف العدوان الغاشم بحق أهالي قطاع غزة.

وطلب الصفدي من الأمانة العامة لمجلس النواب بإدراج مكالمة جلالة الملك عبد الله الثاني مع قائد قوة المستشفى الميداني في غزة على الشاشة الرئيسية تحت القبة.

وقال إنّ مجلس النواب سيكون عند حسن ظن الأردنييين بخصوص الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.

ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال