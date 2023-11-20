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كريشان: ندرس كل الخيارات للرد على الاحتلال الإسرائيلي

منذ 18 ثانية
كريشان: ندرس كل الخيارات للرد على الاحتلال الإسرائيلي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن الحكومة تدرس الخيارات كافة للرد على الاحتلال الإسرائيلي وآثارها على المصلحة الوطنية بشكل عام بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب للحصول على القرارات المناسبة التي تراعي المصلحة العامة.
وأضاف كريشان في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، أن الحكومة ستدرس جميع توصيات اللجنة القانونية المتعلقة باتفاقيات الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي والنظر إلى المصلحة العامة العليا بكل اعتبار.
وأضاف أن جلالة الملك والحكومة ومجلس النواب جميعا في خندق واحد، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.


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