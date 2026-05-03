بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الداخلية: توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة بالعقبة

3 ساعات ago
الداخلية: توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة بالعقبة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تم على إثره توقيف مشاركين به.
وبينت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم.
وشددت الوزارة على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقها، مؤكدة أن من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته.
وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تقوم بمهامها بشكل قانوني ومرخص، ومن دون ذلك لن يتم التساهل مع أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بالواقع التَّنموي لمحافظة إربد

16:41

أبو علي : لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

16:38

مستشفى الجامعة الأردنيّة يبحَثُ سُبُلَ تعزيز التعاون معَ مُتصرّف لواء الجامعة

16:08

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء

16:04

في تصرف مستفز.. زوجة بن غفير تحتفل بعيد ميلاده بكعكة حبل المشنقة

15:55

التربية: إعادة اختراع العجلة

15:52

منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play”

15:49

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

15:41

إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

15:33

الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

15:27

الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية

15:24

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026