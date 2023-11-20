حدادين: الأردن لا يحتاج إلى مياه من الكيان الصهيوني

وطنا اليوم:شاد وزير المياه الأسبق والخبير في مجال المياه، الدكتور منذر حدادين، بقرار الحكومة عدم التوقيع على اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني.

وأكد حدادين أن الأردن لا يحتاج إلى مياه من الكيان الصهيوني، نظرا لتوفرها في المملكة على أعماق مختلفة تبدأ من (770) متر في الأزرق، و(800) متر في وادي عربة، و(1025) مترا في بعض المناطق، مشير إلى تكلفة تحلية المياه المالحة منها أقل من كلفة تحلية مياه البحر، كما أن هناك امكانية لمعالجة المياه التي قد يتواجد بها بقايا يورانيوم.

وأشار حدادين إلى وجود (35) بئرا في الأردن تمّ حفرها على أعماق كبيرة في مختلف أنحاء المملكة، وتؤكد وجود المياه الجوفية بالمملكة.

وكشف حدادين عن وجود مياه جوفيه بالمملكة تقع في طبقة جيولوجية مكوّنة من الصخر الرملي وتمتد من الأردن إلى سوريا والعراق والسعودية وتصل إلى الصحراء الليبية، وهي مياه جوفية احفورية غير متجددة مستقرة بالأعماق ويمكن استخراجها، وهي تقع على أعماق مختلفة من (770 – 1025) مترا.

وأكد حدادين أن كميات المياه تلك تكفي الأردن سنوات طويلة، وكلفة تحليتها ومعالجتها أقلّ من كلفة الاستيراد، مبينا أن تكلفة البئر الواحد قد تصل إلى (60) الف دينار حسب الاعماق التي يصل اليها.

وختم حدادين حديثه بالقول إن مياه الديسة التي تنقل الى المملكة هي من تلك المياه، ولازالت تضخ إلى الأردن والسعودية ولم تنضب، وهناك امتداد لهذه المياه في كل أنحاء المملكة