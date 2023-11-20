وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، في بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وأكّد الصفدي الاثنين خلال اللقاء ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، ووقف حربها المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

كما شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة.

ودعا أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة، الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار على غزة خلال زيارة إلى بكين في المحطة الأولى من جولة تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليه.

ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية فلسطين والسعودية ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير خارجية الصين وانغ يي خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية، إن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة