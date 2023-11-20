التربية: لا جمع للتبرعات من الطلبة لشراء وقود للمدافئ

وطنا اليوم:أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة، أن جميع مدراء التربية في محافظات المملكة لديهم الصلاحيات الكاملة بالتنسيق مع الحكام الاداريين والجهات المعنية ولذلك لاتخاذ اي قرار يخص تعليق الدوام كليا او جزئيا او لبعض الصفوف او المدارس ضمن مناطقهم، وذلك تبعا للحالة الجوية المتوقعة الحالية او حتى القادمة خلال فصل الشتاء.

وأضاف المساعفة الاثنين، أن وزارة التربية والتعليم تؤكد استمراريتها بتفويض الصلاحيات لمديري التربية والتعليم بالتنسيق مع الحكام الإداريين لتحديد طبيعة الدوام في المدارس في ظل الظروف الجوية السائدة، والتأكد من توفر متطلبات وشروط السلامة العامة في المدارس خلال فصل الشتاء، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

ونوه المساعفة، الى ضرورة التعامل السليم مع المدافئ ووضعها في أماكن بعيدة عن الطلبة وعدم تكليفهم بنقلها والتأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال، وان تكون عملية شراء الوقود للتدفئة وفق الاسس المتبعة.

وشدد المساعفة على عدم جمع التبرعات من الطلبة لغايات التدفئة بشكل عام، حيث تتكفل الوزارة بذلك