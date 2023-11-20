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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين من قواته المتوغلة في غزة

منذ 4 ساعات
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين من قواته المتوغلة في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل جنديين إضافيين خلال المعارك في التوغل البري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول، ليرتفع القتلى في العملية البرية إلى 67.
وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب دفير بارزاني 20 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب ينون تمير 20 عاماً من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 387 قتيلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، عن مقتل 7 من قواته خلال المعارك في التوغل البري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول.
وأعلنت كتائب القسام، الأحد، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.
وتحدث عن إصابة ضابطين، بجروح خطيرة خلال القتال شمال قطاع غزة، كما أصيب جنديان من كتيبة صبار التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال القتال شمال قطاع غزة


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