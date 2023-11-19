المقاومة تعمّق جراح الاحتلال..مقتل 10 جنود في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية عمليات التصدي لقوات الاحتلال في شتى محاور التوغل البري في مدينة غزة وشمالها، محرزة تقدما ملحوظا في عملياتها، رغم الكثافة النارية التي تواجهها بفعل اتباع الاحتلال سياسة الأرض المحروقة تمهيدا لتوغل آلياته.

فقد أعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل 10 من جنوده في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من جنوده في غزة، ما يرفع الى 62 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء طوفان الأقصى قبل أكثر من شهر، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء.

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ44

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الـ44 على التوالي، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة، إلا أنها اليوم باتت مرمى لأهدافه الوحشية على وقع الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع الشهداء المرضى.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 383 ضابطا وجنديا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشريم الأول/ أكتوبر