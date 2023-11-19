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الحكومة: لا رفع لأسعار الخبز رغم التحديات الإقليمية

منذ ساعة واحدة
الحكومة: لا رفع لأسعار الخبز رغم التحديات الإقليمية

وطنا اليوم:أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الحكومة ملتزمة بأسعار الخبز ولن يكون هناك رفع للأسعار إطلاقاً على الرغم من التحديات الإقليمية والتي انعكست على أسعار الحبوب.
وأضاف الشمايلة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها أن أسعار الحبوب ارتفعت بسبب الحرب الروسية والأوكرانية وأثرت بشكلٍ مباشر على الأردن، لكن هذا لن يكون ملزما لاتخاذ قرار برفع أسعار الخبز بعد دعمها بالموازنة العامة بمبلغ 277 مليون دينار.
ولفت إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية حالت دون إكمال المخطط الحكومي بتمكين مخزون الأردن من الحبوب لما يكفيها لمدة عامين.
وبين الشمالي، أن تخزين الحبوب يتم برعاية القوات المسلحة بهدف عدم العبث بها خاصة وأن تعرضها للعبث يعني خسارتها بالكامل


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