جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل ثلاثة جنود إضافيين في المعركة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت سُمح بنشر، إن الرائد (احتياط) ياكير بيطون 34 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8717، اللواء 261، قتل أمس (السبت) في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب أول راني طحان 40 عاماً من ميدان نعمية سرايا في الكتيبة 8717 اللواء 261، قتل أمس (السبت) في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرائد (احتياط) تشين ياهالوم 35 عاماً من كفار عازار، ضابط في الكتيبة 8159 في سلاح المدفعية، قتل بتاريخ 18/11.

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 383 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ44

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الـ44 على التوالي، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة، إلا أنها اليوم باتت مرمى لأهدافه الوحشية على وقع الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع الشهداء المرضى.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 383 ضابطا وجنديا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشريم الأول/ أكتوبر