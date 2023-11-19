الكنيست يناقش مشروع قانون صادم حول الاسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم:قال وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، إن الكنيست (البرلمان) سيناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.

وأشار بن غفير، إلى أن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.

وفي آذار/ مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في “الكنيست”، حتى يصبح نافذا.

ومنذ 44 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة، خلف 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت، إضافة إلى 212 شهيدا، وأكثر من 2800 جريح بالضفة