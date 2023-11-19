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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر في المعركة شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب بنيامين مئير إيرلي 21 عاماً من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأضاف أن النقيب (احتياط) روي بيبر 28 عاما من تسور موشيه، قائد فرقة في وحدة يحلم في سلاح الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأشار جيش الاحتلال إلى أنه أصيب مقاتل في دورية مظليين بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 380 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.


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