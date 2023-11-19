هآرتس تكشف مفاجأة مدوية تتعلق بهجوم حماس يوم 7 أكتوبر

وطنا اليوم:أفادت صحيفة هارتس العبرية، بأن تحقيق لشرطة تل أبيب، يفيد بأن طائرة لجيش تل أبيب قصفت يوم 7 أكتوبر محتفلين قرب ريعيم في محيط غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن تحقيق أولي للشرطة يفيد أن طائرة حربية لجيش تل أبيب قصفت يوم 7 أكتوبر محتفلين قرب ريعيم بغلاف غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق يقول إن المسلحين يوم 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفلة التي قتل فيها 364 شخصا.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي يوم السابع من أكتوبر، ملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 378 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، بدذ بدء عملية طوفان الأقصى