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برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة يعانون من الجوع

منذ ساعة واحدة
برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة يعانون من الجوع

وطنا اليوم – قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عمليا في غزة، والناس هناك يعانون من الجوع.
وحذر رئيس برنامج الأغذية العالمي على موقع (اكس) بقوله “إنه بدون وصول المساعدات الإنسانية بشكل متزايد ومستدام، سيواجه المدنيون إمكانية المجاعة بشكل فوري”.
وأورد البرنامج في تقرير نشره أخيرا أن القطاع يواجه الآن فجوة غذائية هائلة وجوعا واسع النطاق، حيث إن جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية”.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، “في الوقت الحالي هناك 70 بالمئة من الناس في قطاع غزة لا يحصلون على المياه النظيفة بسبب عدم وجود وقود”.
وأضافت أن “نقص الوقود أدى إلى تعميق أزمة السكان الذين جردوا من كرامتهم بين عشية وضحاها”.
وأعرب المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازارايني أمس عن اعتقاده “بأن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا”.
-(بترا)


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