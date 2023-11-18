ينطلق يوم الأربعاء القادم نسخة استثنائية لمهرجان الزيتون الوطني تتضمن فعاليات تضامنية مع الأشقاء في غزة

وطنا اليوم – ينطلق مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية، بنسخته الثالثة والعشرين الأربعاء القادم، في قاعات مكة مول، ويستمر لمدة عشرة أيام، وبمشاركة واسعة من المعاصر الأردنية وكذلك الجمعيات الريفية والتعاونية والخيرية والزراعية وبمشاركة السيدات المعيلات لأسرهم حيث ستكون الفرصة سانحة لتسوق المنتجات البلدية ودعم الاقتصاد الريفي خاصة والوطني عامة.

مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، أشار إلى أن هدف المهرجان هو تعريف المستهلك بأصناف الزيتون، وإتاحة الفرصة لتسوق الزيت المضمون بفحوصات مختبرات المركز الوطني لكشف الغش وفحوصات جوده الزيت الفيزيائية والكيميائية والتذوق الحسي، وسيتوفر الدين من مختلف من زيت الزيتون محافظات المملكة، وكذلك وسيعزز المهرجان فرص تمكين السيدات الريفيات من بيع منتجاتهن الغذائية، موضحا ان المهرجان يعتبر المكان المناسب لشراء زيت الزيتون من قبل المواطنين، حيث ان جميع العبوات المعروضة داخل المهرجان تم فحصها والتأكد من جودتها من قبل مختبر الزيتون التابع للبحوث الزراعية وفرق التذوق الحسي للزيت.

وأضاف حداد انه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاشقاء الفلسطينين في فلسطين عامة وغزة خاصة، ادارة المهرجان، وتضامنا منها مع الاشقاء فقد ألغت كافة الفعاليات الفنية والموسيقية التي كانت ترافق المهرجان عادة، واكتفت باقامة فعاليات علمية و توعوية، اضافة الى ان ادارة المهرجان ستتيح الفرصة لمن يرغب بالتبرع للأهل في غزة، من خلال شراء منتجات غذائية من منتجات الزيت والزيتون وغيرها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

جدير بالذكر أن مهرجان الزيتون الوطني الذي انطلق منذ حوالي 20 عاما، اصبح حدثا سنوياً، يستقطب آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وتشرف عليه وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.