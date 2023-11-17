كتائب القسام ترد على كذب نتنياهو والناطق بإسم جيشه

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، أن مزاعم الاحتلال، بالعثور على جثث أسرى إسرائيليين، في مستشفيات قطاع غزة، كاذبة، وأنهم كانوا يخضعون للعلاج فيه ا.

وقالت الكتائب بين بيان رسمي عبر قناتها في تليغرام رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات: “نقلنا عددا من الأسرى لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم، وذلك حصل مؤخرا مع المحتجز “آريه زالمن زدمانوفتش” بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة”.

وأوضحت القسام، أنه و”بعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع، جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك”..

وكان الاحتلال أعلن أمس، العثور على جثتين، لمجندة إسرائيلية، قالت القسام، إنها قتلت نتيجة قصف الاحتلال لموقع احتجازها، إضافة إلى محتجزة أخرى، قالت إنها إنها عثرت على جثتها في مبنى بجانب مستشفى الشفاء.

وقالت القسام، إن قوات الاحتلال تسببت حتى الآن، بمقتل أكثر من 60 من أسراها في قطاع غزة، نتيجة القصف الوحشي المتواصل على كافة أنحاء القطاع، وخاصة منازل الفلسطينيين