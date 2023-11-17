مسؤول : مستشفى الشفاء خال تقريبا من المرضى .. فقد توفوا

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد ابو سلمية نحن نتعرض للإباده في ظل النقص الحاد للوسائل الطبية والماء والكهرباء وأن الموت قد يكون المصير المحتوم لعشرات الخدّج في المستشفى

وقال أبو سملية :

نتعرض للإبادة وشهداء يسقطون في المستشفى كل دقيقة.

الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع.

الاحتلال يمنع دخول الصيدلية المركزية للمجمع.

جيش الاحتلال يتحرك بكل حرية داخل المجمع.

ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي سوى 200 شخص.

كل يوم يمر على الأطفال الخدج يمثل خطرا على حياتهم.

كما قال رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بغزة أحمد المخللاتي، إن الاحتلال الإسرائيلي سرق عددا من الجثث من داخل المجمع الطبي.

وأضاف المخللاتي أنهم فقدوا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن المستشفى خال تقريبا من المرضى والإنترنت لا يزال مقطوعا، والوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء.

وبين المخللاتي في تصريحات له، أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة، مشيرا إلى أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وأكد أن عددا كبيرا من الأطفال الخدج استشهدوا بسبب حصار الاحتلال المفروض على المجمع، وأن من بقي من الأطفال الخدج لن يتكمنوا من الصمود طويلا في هذه الظروف.

ولفت إلى أن الأطفال الذين يتواجدون في المستشفى يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة

وقال المخللاتي إن الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40 % من الموجودين داخل المستشفى، وانعدام الماء والكهرباء عن المباني الرئيسية للمجمع، وفقا للجزيرة.

يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ42، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة، إلا أنها اليوم باتت مرمى لأهدافه الوحشية على وقع الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع الشهداء المرضى.

ولا يزال يواصل ادعاءاته الكاذبة بخصوص استغلال مجمع الشفاء الطبي من قبل حركة حماس، الأمر الذي اتضح لاحقا بأنه “مسرحية واهية”، في الوقت الذي بات العالم فيه يعلم مدى تزويره للوقائع والحقائق، وانقشاع أهدافه “غير المشروعة”.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 ألفا و500، بينهم ما يزيد عن 4 آلاف طفل.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 372 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين