مسيرات حاشدة في عدة مناطق بالأردن دعما لقطاع غزة

وطنا اليوم:انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية وإسنادا لأهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بمحافظات عدة، منها عمّان، الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023.

كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع.

ورحب المتظاهرون بتصريحاتِ وزير الخارجية أيمن الصفدي، بشأن عدم توقيع اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع دولة الاحتلال، مشددين على ضرورة تعليق العمل باتفاقية السّلام مع الاحتلال في ظل العدوان الوحشي والإجرامي بحق أبناء قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية لدعم المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبة بحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية الفلسطينيين.

وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.