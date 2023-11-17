مجزرة أخرى مروعة.. شهداء وجرحى بقصف تؤوي آلاف النازحين بغزة

وطنا اليوم:افاد مصدر بسقوط شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة

كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستشهد ثمانية عشر فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الجمعة منزلاً آهلا بالمدنيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن المنزل كان بداخله عشرات النازحين الفلسطينيين، بينهم عدد من النساء والأطفال.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، دون ذكر عدد محدد.

ووصل المستشفى الأندونيسي صباح اليوم شهداء وجرحى بعد قصف قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي واصل قصف مناطق في قطاع غزة، وخصوصاً حي الشيخ رضوان في مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتعرض شمال قطاع غزة فجر اليوم، لقصف جوي إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف “عشوائية” نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.