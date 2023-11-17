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مذيع إسرائيلي: سنذبح كل العرب ونرتكب مجازر لم يشهدها التاريخ

منذ 4 ساعات
مذيع إسرائيلي: سنذبح كل العرب ونرتكب مجازر لم يشهدها التاريخ

وطنا اليوم:هدد مذيع إسرائيلي على قناة عبرية بذبح كل العرب و”من يقف خلفهم”، بطرق لم يعرفوها من قبل في كل التاريخ، وارتكاب مجازر لم يسبق لها مثيل.
وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المذيع الإسرائيلي، وهو يردد: “نقول لكم كل يوم نحن قادمون إلى غزة ولبنان وإيران ولأي مكان، وضعوا في حسابكم كم سنقتل منكم بدل كل إسرائيلي قتل، ولن تروا مثل هذا القتل، في كل التاريخ العربي”.
وأضاف “أقول لكم ماذا سيحدث إذا لم تكن لديكم معرفة.. قتل ومجازر لن تتخيلوها، حتى لو قاطعنا كل العالم، وسنواجه أمريكا وكل الدنيا”.
وتابع: “سنقتل منكم من نريد، ومن يساندكم ونرسلكم للقاء ربكم.. تضامنوا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعملوا ضجة (الحرية لفلسطين)، وكل بكائياتكم، ونحن سنأتي لتدميركم”.
وختم بقوله: “انشروا هذا الفيديو لكل أصدقاء فلسطين ليعلموا ماذا سنفعل بكم”.
ولليوم الـ42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

 


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