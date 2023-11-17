بينيت ردًا على الصفدي: إذا أردتم أن يعطش سكان الأردن فهذا حقكم

وطنا اليوم:هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلغاء بلاده التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال، وذلك على ضوء تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقال بينيت تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأردني: “إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعبهم، فهذا حقهم”.

وأضاف عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن دولة الاحتلال “لديها ما يكفي من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء”، زاعما أن “الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه”.

وادعى بينيت، أن الاحتلال بادر “كجيران طيبين، إلى تحلية مياه البحر، وتدفق المياه المحلاة إلى نهر الأردن، للسماح للأردن بضخ المزيد من المياه وري سكانه”

وتابع: “فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه”.

وكان الصفدي أعلن مساء الخميس عدم التوقيع على اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء” مع دولة الاحتلال، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يجلس وزير أردني إلى جانب وزير الاحتلال الإسرائيلي لتوقيع اتفاقية بينما يقتل الاحتلال أبناء قطاع غزة.

وشدد الصفدي على أن الاحتلال يدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب.

ولليوم الـ42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة