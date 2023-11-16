الحكومة: الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.

وأكد في حديثه لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن على المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة، مبينا أنه “لو أن أي دولة تقوم بما قامت به إسرائيل لفرضت عليها العقوبات”.

وأشار إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.

وأعلن الصفدي “لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل”، مضيفا “نقوم بكل ما نعتقد أنه يساعدنا بنصرة الشعب الفلسطيني. ونستثمر علاقاتنا للمطالبة بوقف الحرب”