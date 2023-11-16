بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة: الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال

منذ ساعة واحدة
الحكومة: الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.
وأكد في حديثه لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن على المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة، مبينا أنه “لو أن أي دولة تقوم بما قامت به إسرائيل لفرضت عليها العقوبات”.
وأشار إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.
وأعلن الصفدي “لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل”، مضيفا “نقوم بكل ما نعتقد أنه يساعدنا بنصرة الشعب الفلسطيني. ونستثمر علاقاتنا للمطالبة بوقف الحرب”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:29

الزراعة تحذر: لا نستورد المجهول من إسرائيل بل نصدره الى 15 دولة

20:23

بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفىً ميدانيا إلى نابلس

20:19

عمان الأهلية تشارك في المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية

20:15

القسام تعلن تدمير عدد من الآليات ومنزل تحصن به جنود للاحتلال

20:07

الجارديان تحذف رسالة بن لادن إلى الشعب الأميركي بعد 20 سنة من نشرها

19:45

رسميا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لنفاد الوقود

19:30

القيسي: تراجع حجوزات الفنادق والطلب على المواقع السياحية منذ بدء الحرب على غزة

19:27

إرادة يدعو للمشاركة بفعالية تضامنية في مخيم غزة

19:25

حالة من الذعر في الأوساط الإسرائيلية بعد رسائل لعنة العقد الثامن

19:21

الاعلان عن مقتل الجنرال عزرا ياشين في استهداف مدرعة النمر مع بداية الحرب البرية في غزة

19:16

إسرائيل ترفض طلب زيارة من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

19:13

الأردن يتقدم بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار الأسلحة

وفيات
وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-11-2023وفيات الإثنين 13-11-2023