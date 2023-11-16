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القسام تعلن تدمير عدد من الآليات ومنزل تحصن به جنود للاحتلال

منذ ساعة واحدة
القسام تعلن تدمير عدد من الآليات ومنزل تحصن به جنود للاحتلال

وطنا اليوم:قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان للكتائب أنها استهدفت صباح اليوم الخميس 5 جيبات عسكرية، حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف “الياسين 105″، ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع وولف، والآخر من نوع ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.
وذكرت الكتائب “تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ب 12 قذيفة ياسين TBG مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح”.
وتابعت “منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”


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