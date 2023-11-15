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الجامعة الأردنية تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023

منذ ساعة واحدة
الجامعة الأردنية تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023

وطنا اليوم:أحرزت الجامعة الأردنية تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للجامعات العربية، حيث حلّت في المرتبة الأولى محليًّا، كما تقدمت 5 مراتب على المستوى العربي.
وبيّن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات أن تقدم الجامعة المستمر في مختلف تصنيفات الجامعات يجيء حصادًا لسنوات من التخطيط والتحسين في كافة المجالات داخل أسوار الجامعة، ويعكس السمعة العريقة التي طبعت تاريخ الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، ويؤكد جودة خريجيها في كافة القطاعات داخل وخارج الأردن.
وبيّن مكتب التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي أن الجامعة الأردنية هي الأولى على المستوى المحلي في جميع التصنيفات العالمية ما يؤكّد تميزها في كافة المعايير والصّعد.
كما وضّح المكتب أن تصنيف التايمز للجامعات العربية، الذي شملت نسخته لهذا العام أكثر من 300 جامعة عربية، يعتمد المنهجية ذاتها المتبعة في التصنيف العالمي، مع إدخال عدد من التعديلات وإدراج بعض من المؤشرات التي تسلّط الضوء على سمات الجامعات في المنطقة العربية، مبيّنًا أنّ منهجية التصنيف تعتمد خمسة معايير، وهي: التعلّم والتعليم، والبحث العلمي، والاستشهاد البحثي، والبعد الدولي، والتأثير في الصناعة.


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