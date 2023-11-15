جيش الاحتلال: لا معلومات عن وجود رهائن في مجمع الشفاء

وطنا اليوم:قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه لا توجد معلومات عن وجود “رهائن” داخل مجمع الشفاء الطبي، وعملية التمشيط مستمرة.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني “إسرائيلي” قوله، إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود “رهائن إسرائيليين” داخل مجمع الشفاء، “ولا يوجد أي احتكاك مع المرضى أو الطاقم الطبي في المستشفى”.

وكان جيش الاحتلال، أعلن ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في “جزء معين” بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء د. أحمد مخللاتي في بيان صحفي: “الدبابات الإسرائيلية والجرافات دخلت إلى حرم المجمع الطبي”.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي، إلى جانب نحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم وجود مقر للمقاومة الفلسطينية، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا