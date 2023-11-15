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بايدن للمحتجزين لدى حماس: اصمدوا نحن قادمون

منذ ساعتين
بايدن للمحتجزين لدى حماس: اصمدوا نحن قادمون

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يجري مناقشات يومية لضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأضاف في البيت الأبيض، عندما سأله الصحافيون عن رسالته لعائلات هؤلاء، “اصمدوا، إننا قادمون”.
وقال بايدن إنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين، لكنه لا يريد مشاركة التفاصيل.
وبدأت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة مسيرة تستمر خمسة أيام اليوم الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.
وفي واشنطن، يعتزم مؤيدون تنظيم “مسيرة من أجل إسرائيل” في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأدى القصف الإسرائيلي لغزة إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، حوالي 40 بالمئة منهم من الأطفال.
وتقود قطر جهود الوساطة بشأن المحتجزين.


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