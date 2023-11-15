خرفان يلتقي رؤساء لجان خدمات المخيمات

وطنا اليوم:عقد المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية لقاء مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة في مبنى الدائرة.

وأشاد خرفان ورؤساء اللجان بالجهود المبذولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومتابعه من وزير الخارجية أيمن الصفدي من اجل وقف الحرب على غزة وايصال المساعدات الإنسانية مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي تدعم القضية الفلسطينية وتساند الشعب الفلسطيني، كما اشادوا بجهود الدبلوماسية الأردنية التي يديرها معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي

وأشار خرفان الى ان المظاهرات السلمية والوقفات التضامنية هي حق لكل فرد في المجتمع نصرة لأهالينا في غزة مؤكدا ضرورة تنظيم هذه التظاهرات لتخدم الغاية التي نظمت لأجلها