الاحتلال يقر بمقتل جنديين اثنين في غزة الثلاثاء

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الأربعاء بمقتل جنديين اثنين في غزة من قبل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، ليرتفع عدد قتلاه الى 368 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في الـمن تشرين الثاني/ أكتوبر.

وبحسب بيان جيش الاحتلال تحت بدن سمح بالنشر، فإن أحد القتلى نقيب (احتياط) ويدعى عمري يوسف دافيد، يبلغ من العمر 27 عاماً من كرميئيل، نائب قائد سرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب)، مؤكدا أنه قتل في معركة شمال القطاع الثلاثاء.

والقتيل الأخر، فهو النقيب يديديا أشير ليف ويبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 49 في المعارك البرية داخل غزة منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر، و 368 جنديًا وضابطًا.

وأعلن كذلك، مقتل 59 شرطيًا “إسرائيليًا” بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على غزة لليوم الـ40 على التوالي على التوالي، وسط استهداف المستشفيات في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء الطبي بغزة فجر الأربعاء، وسط قصف عنيف واشتباكات ضارية في محيطه وإطلاق قنابل إنارة بشكل مكثف.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، لاحقا، إن قوات الاحتلال ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمجمع الشفاء الطبي.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية